МВД предлагает установить госрегулирование оборота метанола в России

Оборот метилового спирта необходимо регламентировать в России вплоть до его лицензирования.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил начальник управления «Т» МВД России Олег Ким на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«Оборот метанола никак не отрегулирован. Сейчас любой ИП может приобрести метанол и продавать для дальнейшего использования в бытовых условиях… Оборот метанола необходимо регламентировать, может, даже лицензировать его, поставить критерии строгой отчётности», — сказал Ким.

Данное заявление было сделано на фоне сообщений о смерти десятков людей от отравления алкоголем ряде регионов России.

Так, в Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем умерли 34 человека.

Ещё 24 человека погибли от проданного в одном из районов Екатеринбурга метилового спирта.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.