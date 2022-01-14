Депутат Бессараб объяснила необходимость курса по безопасности в школах

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова включить в школьную программу профилактический курс, посвящённый безопасности самих учащихся.
Депутат Бессараб объяснила необходимость курса по безопасности в школах
  • РИА Новости

Парламентарий отметила, что поддерживает инициативу Милонова.

«У нас действительно достаточно длительный период времени преподавали предмет ОБЖ, в котором не было ничего современного. То есть нет современных вызовов, с которыми сталкиваются наши дети», — отметила она.

Бессараб отметила, что все знания, полученные ребёнком дома, нужно также закреплять в школе.

«Чтобы ребёнок понимал, что ему грозит опасность в определённых местах. Не нужно пугать, но нужно разъяснять», — добавила депутат.

Ранее Милонов предложил включить в школьную программу профилактический курс, посвящённый безопасности самих учащихся. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.

В тексте говорится о том, что курсы, куда будут входить основы самообороны, необходимо проводить ежегодно в каждой возрастной группе учащихся.

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