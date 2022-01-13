Врач Водовозов дал советы по мерам безопасности на фоне штамма «омикрон»

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов дал советы по мерам безопасности на фоне распространения штамма «омикрон».

«Сегодня нужно исходить из того, что любые симптомы, похожие на простуду, — это коронавирус. Просто потому, что сейчас это превалирующая инфекция», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если нет высокой температуры, одышки или кашля, то врача вызывать необязательно, но соблюдать остальные меры необходимо.

«Стараемся как можно меньше появляться в людных местах, не ходим в магазин, заказываем продукты на дом. Если вдруг очень нужно куда-то выйти, то надеваем не маску, а респиратор второго класса защиты», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Как добавил Водовозов, также нужно соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».