Тюменские власти рассказали о порядке работы школ после эвакуации 13 января

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В информационном центре правительства Тюменской области рассказали о работе школ после эвакуации, проведённой 13 января из-за сообщений о минировании.
Тюменские власти рассказали о порядке работы школ после эвакуации 13 января
  • Legion-Media

Об этом информирует URA.RU.

«14 января занятия в школах Тюмени пройдут в штатном режиме», — отметили в инфоцентре.

Там добавили, что из-за анонимных сообщений эвакуировали около 50 тыс. детей. Все школы проверены полицией. Предметов, представляющих опасность, не найдено.

Ранее сообщалось, что в Самарской области эвакуированы учащиеся и работники около 20 школ, возобновление занятий не планируется.

12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали более 150 школ и ряд вузов.

11 января Московский городской суд и 12 районных столичных судов получили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

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