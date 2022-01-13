Тюменские власти рассказали о порядке работы школ после эвакуации 13 января
- Legion-Media
Об этом информирует URA.RU.
«14 января занятия в школах Тюмени пройдут в штатном режиме», — отметили в инфоцентре.
Там добавили, что из-за анонимных сообщений эвакуировали около 50 тыс. детей. Все школы проверены полицией. Предметов, представляющих опасность, не найдено.
Ранее сообщалось, что в Самарской области эвакуированы учащиеся и работники около 20 школ, возобновление занятий не планируется.
12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали более 150 школ и ряд вузов.
11 января Московский городской суд и 12 районных столичных судов получили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.