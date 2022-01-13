СК: первая экспертиза по Галявиеву не учла влияния на него деструктивной субкультуры

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что при первой экспертизе в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, не было учтено влияние на него деструктивной субкультуры, из-за чего первоначально он был признан невменяемым.

«Повторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена с учетом того, что при первой экспертизе не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения «колумбайн». Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводилась к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи», — приводит РИА Новости слова Бастрыкина.

Он отметил, что в ходе следствия были собраны материалы об особенностях этой субкультуры, которые также представили экспертам.

В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая 2021 года погибли семь детей и двое взрослых.

Галявиеву продлили арест до 11 апреля. 10 декабря ему было предъявлено окончательное обвинение по четырём статьям Уголовного кодекса. Как установило следствие, он пытался подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур».