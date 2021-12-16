Устроившему стрельбу в казанской гимназии Галявиеву продлили арест до 11 апреля

Устроившему стрельбу в казанской гимназии Ильназу Галявиеву продлили арест до 11 апреля 2022 года. Об этом сообщило «Реальное время» со ссылкой на решение Приволжского районного суда Казани.

Отмечается, что Галявиев не возражал против решения о продлении меры пресечения.

Также он подтвердил, что полностью признаёт вину.

10 декабря стало известно, что Галявиеву предъявлено окончательное обвинение по четырём статьям Уголовного кодекса.

Как установило следствие, он пытался подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур».

В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.