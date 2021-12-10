Устроившему стрельбу в гимназии в Казани Галявиеву предъявлено окончательное обвинение

Устроившему стрельбу в гимназии в Казани Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение.

«На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений», — сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Ему вменяется убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушения на убийства, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.

В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.