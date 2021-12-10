СК: устроивший стрельбу в гимназии Галявиев подражал «деструктивной субкультуре»
- РИА Новости
«Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении», — говорится в пресс-релизе СК.
В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.
Галявиев вооружился многозарядным охотничьим ружьём и взрывным устройством, после чего напал на учителей и учащихся гимназии.