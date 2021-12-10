СК: устроивший стрельбу в гимназии Галявиев подражал «деструктивной субкультуре»

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев пытался подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур», сообщил Следственный комитет, предъявивший злоумышленнику окончательное обвинение.

«Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении», — говорится в пресс-релизе СК.

В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.

Галявиев вооружился многозарядным охотничьим ружьём и взрывным устройством, после чего напал на учителей и учащихся гимназии.