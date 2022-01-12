Россельхознадзор приостановил ввоз животноводческой продукции из Казахстана с 12 января
- Legion-Media
«Временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых, а также не подвергнутое тепловой обработке мясо, мясопродукцию, молоко и молочную продукцию», — сообщает пресс-служба.
Помимо того, в список включены: шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырьё, шкуры и кожа, генетический материал, корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения.
Также запрещён транзит из Казахстана по России живых животных, восприимчивых к ящуру.
Отмечается, что ранее, 11 января, аналогичный запрет был введён Белоруссией.
Ранее Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии.