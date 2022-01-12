Россельхознадзор приостановил ввоз животноводческой продукции из Казахстана с 12 января

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Россельхознадзор с 12 января вводит временные ограничения на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана в Россию в качестве мер предосторожности в связи с подозрением на ящур. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Россельхознадзор приостановил ввоз животноводческой продукции из Казахстана с 12 января
  • Legion-Media

«Временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых, а также не подвергнутое тепловой обработке мясо, мясопродукцию, молоко и молочную продукцию», — сообщает пресс-служба.

Помимо того, в список включены: шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырьё, шкуры и кожа, генетический материал, корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения.

Также запрещён транзит из Казахстана по России живых животных, восприимчивых к ящуру.

Отмечается, что ранее, 11 января, аналогичный запрет был введён Белоруссией.

Ранее Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии. 

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