Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию продукции птицеводства из Чехии

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Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии. Соответствующая информация приводится на сайте ведомства.
Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию продукции птицеводства из Чехии
  • РИА Новости

«В связи с ухудшением на территории Чешской Республики эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 10 декабря 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из административных территорий Чешской Республики: край Южно-Моравский, край Либерецкий», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, под ограничения попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция, птицеводческая продукции (за исключением товаров, прошедших обработку).

Ранее Россельхознадзор возобновляет ввоз томатов с шести предприятий Ташкентской области Республики Узбекистан.

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