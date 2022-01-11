Вирусолог Малинникова рассказала об особенностях Т-клеточного иммунитета

Вирусолог Елена Малинникова рассказала об особенностях Т-клеточного иммунитета.

«У нас есть Т-клеточный иммунитет. Он формируется после той или иной перенесённой инфекции. Есть специфические Т-лимфоциты, направленные на уничтожение конкретного вируса. Если это касается коронавирусной инфекции, то это будут Т-клетки от коронавирусной инфекции», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, это не зависит от наличия антител, выработанных человеком, речь идёт о другом уровне иммунной защиты.

Как отметила Малинникова, существует так называемый перекрёстный иммунитет, когда некоторые клетки могут защитить от любой инфекции, но такое встречается очень редко.

«Природа защищает человека, поэтому после перенесённой инфекции обязательно формируются клетки памяти в том или ином количестве. У одних эта защита ярко выражена, у других — слабо, но формируется всегда. Клетки памяти остаются на всю жизнь», — сказала эксперт.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.