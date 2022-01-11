Врач Пестерев прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон» в России

Врач-эксперт Тимур Пестерев прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон» в России.

«Согласно последним исследованиям, «омикрон» менее опасный», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Пестерев, несмотря на меньшую опасность штамма, ждать отмены масочного режима не стоит. Также сохраняется необходимость вакцинации и ревакцинации.

«Если соблюсти эти меры, не забывая о социальном дистанцировании, мы эту волну успешно переживём», — полагает врач.

Ранее замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России ожидается значительный подъём заболеваемости коронавирусом в конце января — начале февраля из-за штамма COVID-19 «омикрон».

Доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.