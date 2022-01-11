В России заявили о риске подъёма заболеваемости COVID-19 в конце января из-за «омикрона»

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Замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России ожидается значительный подъём заболеваемости коронавирусом в конце января — начале февраля из-за штамма COVID-19 «омикрон».
В России заявили о риске подъёма заболеваемости COVID-19 в конце января из-за «омикрона»
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Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъём заболеваемости штаммом «омикрон», — цитирует его ТАСС.

Ранее Логунов заявил, что летальность у омикрон-штамма в 4—17 раз ниже, чем у предыдущих штаммов коронавируса.

В декабре врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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