Замглавы центра Гамалеи Логунов заявил о более низкой летальности омикрон-штамма

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Замглавы центра им. Гамалеи Минздрава России Денис Логунов заявил, что летальность у омикрон-штамма в 4—17 раз ниже, чем у предыдущих штаммов коронавируса.
Замглавы центра Гамалеи Логунов заявил о более низкой летальности омикрон-штамма
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«Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь, также снижена в 4—17 раз», — сказал Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

При этом он добавил, что негативным моментом является тот факт, что штамм распространяется очень быстро, быстрее, чем все предыдущие штаммы.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

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