В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

Короткая ссылка
В Омской области зафиксировали 203 случая инфицирования COVID-19.
В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего в регионе заболели 132 767 жителей. Выписаны 123 847 человек, в том числе 56 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 029 209 жителей области, оба компонента вакцины получил 809 091 человек.

Также стало известно, что вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин прокомментировал ситуацию с COVID-19 в городе, передаёт «Новый Севастополь».

«Пока про рост говорить не приходится. Какая-то нижняя стабилизация произошла: если говорить по коэффициентам, то они две недели находятся на одном уровне. Коэффициент распространения у нас составляет 1,04, а в последнюю неделю декабря был 0,68», — отметил Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить