В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Омской области зафиксировали 203 случая инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего в регионе заболели 132 767 жителей. Выписаны 123 847 человек, в том числе 56 за минувшие 24 часа.

Вакцинацию прошли 1 029 209 жителей области, оба компонента вакцины получил 809 091 человек.

Также стало известно, что вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин прокомментировал ситуацию с COVID-19 в городе, передаёт «Новый Севастополь».

«Пока про рост говорить не приходится. Какая-то нижняя стабилизация произошла: если говорить по коэффициентам, то они две недели находятся на одном уровне. Коэффициент распространения у нас составляет 1,04, а в последнюю неделю декабря был 0,68», — отметил Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.