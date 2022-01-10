В Тверской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На территории области работают 125 прививочных пунктов, в том числе 57 — стационарно.
Также стало известно, что 4—9 января в Томской области вакцинировались 4102 жителя, передаёт vtomske.ru со ссылкой на администрацию региона.
На данный момент прививку от коронавируса в области сделали 535 310 человек.
Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.