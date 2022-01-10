В Тверской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Тверской области прививку от COVID-19 сделали 605 865 человек.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На территории области работают 125 прививочных пунктов, в том числе 57 — стационарно.

Также стало известно, что 4—9 января в Томской области вакцинировались 4102 жителя, передаёт vtomske.ru со ссылкой на администрацию региона.

На данный момент прививку от коронавируса в области сделали 535 310 человек.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов прокомментировал сообщения о появлении новых штаммов коронавируса.