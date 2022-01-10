Более 3 млн диагнозов поставили столичные врачи с помощью ИИ в 2021 году

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Врачи Москвы поставили более 3 млн предварительных диагнозов с помощью системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), которая функционирует в городских поликлиниках более года.
Более 3 млн диагнозов поставили столичные врачи с помощью ИИ в 2021 году
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В комплексе социального развития Москвы отметили, что СППВР экономит время врачей и повышает точность диагностики, передаёт НТВ.

После постановки диагноза система помогает автоматически сформировать направление на диагностику, благодаря чему врач сокращает время на оформление назначений примерно в десять раз.

СППВР внедрили на базе единой цифровой платформы здравоохранения, которую развивают московский комплекс соцразвития и Департамент информационных технологий.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области онлайн-школы матерей при роддомах посетили более 1 млн человек с начала года.

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