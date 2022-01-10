Психолог Метальникова назвала способ создать позитивный настрой на работе после праздников

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Психолог Александра Метальникова рассказала, как после длинных выходных войти в рабочий режим с хорошим настроением.
Психолог Метальникова назвала способ создать позитивный настрой на работе после праздников
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Об этом она рассказала в беседе с Общественной службой новостей.

«Первым делом нужно вспомнить, что самое классное, важное и интересное было в работе в прошлом году. Это поможет настроиться на лучшее, светлое, выделить важное, создать нужный настрой», — посоветовала Метальникова.

Психолог рекомендует в начале января представить свой идеальный рабочий день и ответить на вопросы, что в нём есть и чего в нем нет. Расписать это на листике и сформулировать три шага, которые помогут воплотить это. Затем в конце месяца вернуться к этим спискам и шагам, перечитать и написать новые идеи.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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