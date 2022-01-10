Адвокат Кобит заявил о завершении следствия по делу об убийстве рэпера Картрайта

В Санкт-Петербурге завершено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта, сообщил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.

«Мы были уведомлены об окончании следственных действий по делу», — цитирует РИА Новости Кобита.

По его словам, супруга погибшего Марина Кохал скоро предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего мужа.

Уточняется, что на данный момент представитель прокуратуры знакомится с материалами дела.

30 июля 2020 года расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком.

Позже его супруга Марина Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. Суд арестовал её.