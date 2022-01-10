Адвокат Кобит заявил о завершении следствия по делу об убийстве рэпера Картрайта

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В Санкт-Петербурге завершено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта, сообщил адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит.
Адвокат Кобит заявил о завершении следствия по делу об убийстве рэпера Картрайта
  • РИА Новости

«Мы были уведомлены об окончании следственных действий по делу», — цитирует РИА Новости Кобита.

По его словам, супруга погибшего Марина Кохал скоро предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего мужа.

Уточняется, что на данный момент представитель прокуратуры знакомится с материалами дела.

30 июля 2020 года расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком. 

Позже его супруга Марина Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. Суд арестовал её.

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