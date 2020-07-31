Жене расчленённого рэпера предъявили обвинение в его убийстве

Марине Кохал, супруге скончавшегося украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, предъявили обвинение в убийстве мужа.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«В настоящее время ей предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в заявлении.

По данным СК, женщина убила мужа в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений».

После этого она, желая скрыть следы преступления, «расчленила тело потерпевшего на отдельные части тела с целью последующего уничтожения».

Ранее сообщалось, что Кохал задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве мужа. 30 июля расчленённое тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте, где он проживал с супругой и ребёнком.

Александр Зиганшин, друг рэпера Энди Картрайта, прокомментировал в беседе с телеканалом «360» сообщения о смерти музыканта.