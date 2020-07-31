«Она в истощённом состоянии»: вдова рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта (его настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве мужа, в ближайшее время будет решаться вопрос о её аресте. 30 июля расчленённое тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте, где он проживал с супругой и ребёнком. Кохал утверждает, что несколько дней назад нашла труп мужа и решила скрыть факт его «бесславной смерти».

Жена музыканта Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал задержана по подозрению в убийстве супруга. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Напомним, вечером 29 июля 2020 года сотрудники полиции обнаружили расчленённое тело рэпера Энди Картрайта в квартире на Невском проспекте. Останки мужчины находились в нескольких пакетах. Двухлетний ребёнок на данный момент находится у родственников.

Instagram

© kkkartrait

«В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее региональный СК возбудил по факту обнаружения фрагментов тела и конечностей мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Сама Кохал ранее утверждала, что не убивала мужа, а всего лишь пыталась спрятать его тело после того, как обнаружила его мёртвым. Для того, чтобы проще это было сделать, женщина решила расчленить труп. Она заявила, что собиралась всем сказать, что Картрайт пропал.

Её адвокат Ирина Скурту прокомментировала RT, почему её подзащитная так поступила.

«Марина жила в этой квартире с Александром девять лет. В какой-то момент она обнаружила своего мужа мёртвым и решила скрыть этот факт. Рядом с телом она нашла шприц и не захотела, чтоб все знали, что её муж умер от наркотиков, как она тогда подумала. Марина также испугалась, что их двухлетний ребёнок узнает о том, что его отец так бесславно умер. Она находилась в депрессии и решила скрыть факт смерти мужа таким странным образом. Она обратилась ко мне за помощью как к адвокату. Я только на месте узнала, что произошло и что в квартире находится труп. Я позвонила в органы, передала информацию, но ничего сама не видела и ни к чему не притрагивалась. Я даже не была уверена, что всё это правда. Приехавшая полиция подтвердила слова Марины — части тела её мужа находились в квартире», — рассказывает RT Скурту.

© Скриншот с видео: Youtube

По её словам, после этого она попросила Марину вызвать близких родственников, чтобы те забрали ребёнка к себе. До пяти утра в квартире проводились следственные действия. Как утверждает Скурту, изначально Марина проходила по делу как свидетель.

«Она находится в истощённом состоянии — пять дней не спала и не ела. Марина утверждает, что все действия с телом Александра она проводила сама и никто ей в этом не помогал. Мать Марины не участвовала в расчленении трупа. Женщина приезжала в квартиру к своей дочери и долго гуляла с ребёнком на улице. Когда мать Марины узнала о произошедшем, то уговаривала дочь всё рассказать органам. Но обе женщины посчитали, что расчленение — это отдельное преступление, и мать Марины, как и она сама, конечно, не хотели в тюрьму, — рассказала RT Скурту.

Как утверждает адвокат, у Марины также взяли анализы на психотропные вещества, но результаты анализ пока не готовы. По словам юриста, Кохал ведёт себя адекватно и не производит впечатления человека, употребляющего наркотики.

Скурту предположила, что рэпер мог умереть от отравления. Это бы объяснило наличие пена у рта. Как утверждает вдова музыканта, она увидела пену в области рта, когда обнаружила труп мужа. Так же адвокат не исключает, что причиной смерти Юшко мог стать сердечный приступ.

В свою очередь мать Юшко Валентина считает, что её сын не умер от передозировки наркотиков, а стал жертвой убийства. По её словам, мужчина не употреблял наркотики. Как она рассказала kp.ru, в последнем разговоре три недели назад Александр сказал матери, что намерен вернуться на Украину.

Instagram

© kkkartrait

«Он сказал, что планирует вернуться и жена тоже хочет переехать. У них были нормальные отношения. Хоть вживую я её никогда не видела, но мы часто общались. В основном о внуке разговаривали», — рассказывала журналистам Валентина Юшко.

Друг погибшего Алексей Зиганшин также усомнился в версии с наркотиками, однако признал, что у рэпера имелись проблемы с алкоголем.