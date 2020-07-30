Друг прокомментировал сообщения о смерти рэпера Энди Картрайта

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Александр Зиганшин, друг рэпера Энди Картрайта, заявил, что музыкант не употреблял наркотики, однако имел проблемы с алкоголем, его расчленённое тело было обнаружено в квартире в Петербурге накануне.
Друг прокомментировал сообщения о смерти рэпера Энди Картрайта
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«Всё, что я хочу сказать, — наркотиков никаких нет 100%. Это какая-то сказка. Единственная проблема у него была с алкоголем. И последнее, что он делал, — занимался своим альбомом, который должен был выйти», — рассказал друг погибшего телеканалу «360».

Рэпер собирался выпустить альбом в начале 2020 года. И последние недели, по словам его друга, он занимался только музыкой и заканчивал пластинку.

«Добрый, начитанный, умный человек. Мухи не обидит. Единственное — у него была проблема с алкоголем. Он мог надолго уйти в запой и не выходить на связь с Мариной. И от этого, наверное, у них были скандалы», — рассказал Зиганшин.

Как сообщалось ранее, тело мужчины 1989 года рождения было обнаружено в квартире на Невском проспекте вечером в среду, 29 июля. По словам жены, муж умер четыре дня назад, вероятно, от передозировки наркотиков.

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