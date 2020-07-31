Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

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Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
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«По подозрению в совершении... преступления задержана супруга потерпевшего 1984 года рождения», — говорится в сообщении петербургского управления СК.

Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении её под стражу.

Следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК России (убийство) по факту обнаружения вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей мужчины 1989 года рождения.

Ранее жена сообщила, что муж умер четыре дня назад, вероятно, от передозировки наркотиков.

Источник kp.ru со ссылкой на показания жены рэпера сообщил, что «она хотела выставить его смерть так, будто он пропал». По её словам, сделала она это «из великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа».

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