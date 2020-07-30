Соседи рассказали о семье умершего рэпера Энди Картрайта

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Соседи рэпера Энди Картрайта, которого нашли расчленённым в квартире в Санкт-Петербурге, рассказали, что музыкант и его жена выглядели как нормальная семья.
Соседи рассказали о семье умершего рэпера Энди Картрайта
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Как сообщает телеканал «360», соседи супружеской пары ничего необычного не слышали. Они отметили, что рэпер и его жена производили впечатление обычной, нормальной семьи и воспитывали ребёнка. Шумных вечеринок в доме не устраивали, подозрительные личности в подъезде не собирались.

«Тишина была, такого ничего не было, мы не слышали. Спокойно всё было. Обычные соседи. Я видела, что с ребёнком гуляли, с коляской», — сказала соседка Татьяна.

Источник kp.ru со ссылкой на показания жены рэпера сообщил, что «она хотела выставить его смерть так, будто он пропал». По её словам, сделала она это «из великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа».

Как сообщалось ранее, тело украинца 1989 года рождения было обнаружено в квартире на Невском проспекте вечером в среду, 29 июля. По словам жены, муж умер четыре дня назад, вероятно, от передозировки наркотиков.

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