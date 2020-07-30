В Петербурге супругу украинского рэпера заподозрили в расчленении мужа

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Супруга гражданина Украины задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в расчленении мужа, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предположительно, мужчина умер от передозировки наркотиков.
В Петербурге супругу украинского рэпера заподозрили в расчленении мужа
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По словам собеседника агентства, тело украинца 1989 года рождения было обнаружено в квартире на Невском проспекте вечером в среду, 29 июля.

«Тело было расчленено и упаковано в пять пакетов. В этой же квартире была задержана супруга скончавшегося мужчины», — сказал он.

Как отметил источник, задержанная рассказала, что муж скончался четыре дня назад и что она сама расчленила тело. 

По данным СМИ, речь идёт об андеграунд-рэп-исполнителе, участнике Versus Battle Энди Картрайте.

Источник kp.ru со ссылкой на показания женщины сообщил, что «она хотела выставить его смерть так, будто он пропал». По её словам, сделала она это «из великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа». 

В настоящее время следователи ждут результатов судмедэкспертизы, которая должна установить точную причину смерти музыканта.

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