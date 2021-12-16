Адвокат заявил о прекращении дела в отношении тёщи убитого в Петербурге рэпера Картрайта
- @kkkartrait/Instagram
«Уголовное дело в отношении Елены Кохал прекращено в связи с неподтверждением её причастности», — сказал Лукьянов.
По словам адвоката, Елене Кохал вменялось пособничество в убийстве.
30 июля 2020 года расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком.
Позже его супруга Марина Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. Суд арестовал её.
В октябре 2021 года стало известно, что Марину Кохал переведут из СИЗО под домашний арест до 30 января 2022 года.
Тёщу Картрайта задержали за возможное пособничество в убийстве рэпера.
По данным следствия, мать обвиняемой по делу Марины Кохал находилась вместе с ней в момент убийства и последующего расчленения тела рэпера.