Адвокат заявил о прекращении дела в отношении тёщи убитого в Петербурге рэпера Картрайта

Уголовное дело в отношении Елены Кохал прекращено в связи с тем, что не подтверждена её причастность к убийству её зятя — рэпера Александра Юшко (псевдоним — Энди Картрайт). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова.

«Уголовное дело в отношении Елены Кохал прекращено в связи с неподтверждением её причастности», — сказал Лукьянов.

По словам адвоката, Елене Кохал вменялось пособничество в убийстве.

30 июля 2020 года расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком.

Позже его супруга Марина Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. Суд арестовал её.

В октябре 2021 года стало известно, что Марину Кохал переведут из СИЗО под домашний арест до 30 января 2022 года.

Тёщу Картрайта задержали за возможное пособничество в убийстве рэпера.

По данным следствия, мать обвиняемой по делу Марины Кохал находилась вместе с ней в момент убийства и последующего расчленения тела рэпера.