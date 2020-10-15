Тёща Картрайта задержана за возможное пособничество в убийстве рэпера

Мать Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта), задержана по подозрению в пособничестве в преступлении, сообщил адвокат Кохал Сергей Лукьянов.

«Елена Кохал задержана, её подозревают в пособничестве в убийстве Юшко. Сегодня должны избрать меру пресечения», — цитирует его РИА Новости.

В главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу, в свою очередь, сообщили о достаточных доказательствах того, что убийство было заранее спланировано.

«Незадолго до его совершения последняя (Марина Кохал. — RT) приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления… на момент совершения убийства и последующего расчленения тела мужчины мать обвиняемой находилась в указанной квартире», — говорится в пресс-релизе.

Следователи провели обыски по месту нахождения матери подозреваемой, в ходе которых изъяли мобильные и другие электронные устройства.

30 июля расчленённое тело украинского рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с супругой и ребёнком.

Позже Кохал была задержана по подозрению в убийстве мужа, ей было предъявлено обвинение. 3 августа суд арестовал её на два месяца.