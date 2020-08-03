Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение отправить под стражу Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.
Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

Отмечается, что она арестована на два месяца.

«Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал... Суд удовлетворил ходатайство следствия», — говорится в заявлении.

Следствие отмечало, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое и она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге.

Также сторона обвинения указывала на то, что женщина может оказать давление на свидетелей, хотя их круг пока и не определён.

Ранее сообщалось, что Кохал задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве мужа. 30 июля расчленённое тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте, где он проживал с супругой и ребёнком.

Александр Зиганшин, друг рэпера Энди Картрайта, прокомментировал в беседе с телеканалом «360» сообщения о смерти музыканта.

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