Суд арестовал жену расчленённого в Петербурге рэпера
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.
Отмечается, что она арестована на два месяца.
«Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал... Суд удовлетворил ходатайство следствия», — говорится в заявлении.
Следствие отмечало, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое и она не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге.
Также сторона обвинения указывала на то, что женщина может оказать давление на свидетелей, хотя их круг пока и не определён.
Ранее сообщалось, что Кохал задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве мужа. 30 июля расчленённое тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте, где он проживал с супругой и ребёнком.
Александр Зиганшин, друг рэпера Энди Картрайта, прокомментировал в беседе с телеканалом «360» сообщения о смерти музыканта.