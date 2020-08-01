В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал», — указано в сообщении.

Как отмечается, следствие считает, что Кохал необходимо поместить в СИЗО.

При этом первичная причина смерти Юшко пока не установлена.

Ранее Кохал задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве мужа. Накануне СК предъявил ей обвинение в убийстве мужа.

30 июля расчленённое тело Александра Юшко было найдено в квартире на Невском проспекте, где он проживал с женой и ребёнком.