В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.
В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал», — указано в сообщении.

Как отмечается, следствие считает, что Кохал необходимо поместить в СИЗО.

При этом первичная причина смерти Юшко пока не установлена.

Ранее Кохал задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве мужа. Накануне СК предъявил ей обвинение в убийстве мужа.

30 июля расчленённое тело Александра Юшко было найдено в квартире на Невском проспекте, где он проживал с женой и ребёнком.

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