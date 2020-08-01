В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.
«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал», — указано в сообщении.
Как отмечается, следствие считает, что Кохал необходимо поместить в СИЗО.
При этом первичная причина смерти Юшко пока не установлена.
Ранее Кохал задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве мужа. Накануне СК предъявил ей обвинение в убийстве мужа.
30 июля расчленённое тело Александра Юшко было найдено в квартире на Невском проспекте, где он проживал с женой и ребёнком.