Диетолог Соломатина рассказала о рисках чрезмерного употребления мускатного ореха

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что чрезмерное употребление мускатного ореха может привести к проблемам со здоровьем.

В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что добавлять данную специю в еду рекомендуется в небольшом количестве, «буквально на кончике ножа».

При передозировке мускатный орех оказывает чрезмерно возбуждающее действие на нервную систему, отметила врач. По словам диетолога, у людей, которые злоупотребляют мускатным орехом, могут возникать в том числе тошнота, судороги и рвота.

В то же время, в мускатном орехе содержится много полезных веществ, добавила эксперт.

«Он ускоряет передачу нервного импульса и в адекватном количестве помогает сосредоточиться, быстро выполнить какую-то работу и подготовиться к экзаменам», — уточнила Соломатина.

Кроме того, эта специя является мощным антиоксидантом.

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