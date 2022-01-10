Диетолог Бурякова назвала способ наладить режим питания после каникул

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Диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, как наладить режим питания после длинных выходных.

В беседе с Тульской службой новостей специалист посоветовала всем, кто систематически переедал в новогодние праздники, устроить разгрузочный день.

«Их в диетологии существует множество — монодни (кефирный, творожный, яблочный), разгрузочный день из двух продуктов (например, кефирно-творожный), а также комбинированные, которые включают овощи, фрукты, яичный белок и белое мясо. Своим пациентам я рекомендую именно комбинированный разгрузочный день — продукты равномерно употребляются в течение дня, вечер же остаётся свободным от углеводов», — отметила диетолог.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.

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