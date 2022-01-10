Антонов счёл эффективной работу миротворцев ОДКБ на беспорядках в Казахстане

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Посол России в Соединённых Штатов Анатолий Антонов заявил, что работа миротворцев ОДКБ в рамках устранения беспорядков в Казахстане показала их эффективность.

«Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на Facebook-странице посольства России в США.

Он подчеркнул, что все решения о направлении миротворческих коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил высокую оперативность российских миротворцев, которые оказались в Казахстане «по первому мановению руки».

5 января президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».

6 января ОДКБ сообщила, что уже направила коллективные миротворческие силы в республику. 9 января они завершили развёртывание.

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