В Роспотребнадзоре заявили о распространении коронавируса среди детей

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, что наибольшее распространение COVID-19 и наиболее тяжёлое его течение наблюдаются среди детского населения.

Об этом информирует ТАСС.

«Среди детей и именно в... группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжёлое течение», — заявила она.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон».

Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.