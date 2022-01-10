В Роспотребнадзоре заявили о распространении коронавируса среди детей
Об этом информирует ТАСС.
«Среди детей и именно в... группах невакцинированных мы видим и наибольшее распространение, и наиболее тяжёлое течение», — заявила она.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России в январе вполне вероятен из-за штамма «омикрон».
Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», заявил о непредсказуемом будущем пандемии.