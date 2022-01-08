Врач Карпенко рассказал о принципах рационального питания в новогодние праздники

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Доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко дал советы по соблюдению здорового питания в период новогодних праздников.
Врач Карпенко рассказал о принципах рационального питания в новогодние праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Popova

«В дни праздников следует не забывать о соблюдении принципов рационального здорового питания: есть дробно, небольшими порциями. Стоит ограничить простые углеводы (сахар, кондитерские изделия, мучное) и жирную калорийную пищу, отдавая предпочтение легко усваиваемым белковым продуктам (птица, яйца, молочные продукты с низким процентом жира)», — рассказал Карпенко в беседе с агентством «Прайм».

Он также напомнил о важности соблюдения нормального питьевого режима в дни праздников.

Ежедневно следует пить не менее полутора литров чистой воды, уточнил Карпенко.

Ранее диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать, что не набрать лишний вес в новогодние праздники.

Также диетологи Михаил Гинзбург и Дарья Русакова в беседе с URA.RU дали советы по питанию в зимнее время.

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