Диетолог Мойсенко предупредила об опасности растительного мяса

Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, в чём опасность веганского растительного мяса.

Веганские мясные продукты содержат большое количество различных искусственных добавок, и это перевешивает те полезные свойства, которыми они обладают, заявила специалист в эфире радио Sputnik.

«Многие считают, что это полезный продукт, потому что не животного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека. Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжёлые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит», — сказала диетолог.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.