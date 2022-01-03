Доктор биологических наук Семёнов рассказал, что делать после контакта с заболевшим COVID-19

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Доктор биологических наук, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов рассказал, что делать после контакта с заболевшим COVID-19.
Доктор биологических наук Семёнов рассказал, что делать после контакта с заболевшим COVID-19
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«Сейчас и в России, и за рубежом разрабатывается целый ряд препаратов, которые помогали бы профилактировать коронавирусную инфекцию. Некоторые из них уже завершают клинические испытания», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, самое простое, что можно сделать на данный момент после контакта с ковидным больным, — это снять и выбросить свою маску.

«Вымойте сначала руки, а потом лицо», — цитирует эксперта kp.ru.

Ранее врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.

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