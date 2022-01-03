Онищенко спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.

«До мая времени много... Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться», — цитирует ТАСС заявление Онищенко.

По его мнению, сегодня нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Ранее Онищенко назвал пандемию проверкой системы здравоохранения во всём мире.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».