Онищенко спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Врач-эпидемиолог академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 может закончиться в мае 2022 года при условии соблюдения санитарных требований и проведения вакцинации.

«До мая времени много... Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться», — цитирует ТАСС заявление Онищенко.

По его мнению, сегодня нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Ранее Онищенко назвал пандемию проверкой системы здравоохранения во всём мире.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить