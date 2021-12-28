Онищенко назвал пандемию проверкой системы здравоохранения во всём мире

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Врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко во время выступления на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» назвал пандемию проверкой системой здравоохранения во всём мире.
Онищенко назвал пандемию проверкой системы здравоохранения во всём мире
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Конечно же, это проверка всей системы здравоохранения на её готовность противостоять биологическим угрозам», — сказал Онищенко.

По его словам, наиболее эффективно с ситуацией справился Китай, о чём свидетельствует официальная статистика страны.

«Конечно, самый интенсивный процесс — это европейские страны. На сегодняшний день наиболее интенсивно пандемия проявляется в Великобритании. У них 17 381 на 100 тыс. населения заболеваемость. Это самый высокий, 15 590 — в США, у нас с вами 7116 на 100 тыс. населения», — заявил эксперт.

Как отметил Онищенко, среднемировая статистика — это 3500 на 100 тыс.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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