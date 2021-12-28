Онищенко назвал пандемию проверкой системы здравоохранения во всём мире
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Конечно же, это проверка всей системы здравоохранения на её готовность противостоять биологическим угрозам», — сказал Онищенко.
По его словам, наиболее эффективно с ситуацией справился Китай, о чём свидетельствует официальная статистика страны.
«Конечно, самый интенсивный процесс — это европейские страны. На сегодняшний день наиболее интенсивно пандемия проявляется в Великобритании. У них 17 381 на 100 тыс. населения заболеваемость. Это самый высокий, 15 590 — в США, у нас с вами 7116 на 100 тыс. населения», — заявил эксперт.
Как отметил Онищенко, среднемировая статистика — это 3500 на 100 тыс.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».