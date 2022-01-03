В Оренбургской области поликлиники возобновили работу в обычном режиме

С понедельника, 3 января, поликлиники в Оренбургской области возобновили работу в обычном режиме.

Об этом сообщает RIA56.

Выходным будет 7 января, но в этот день работают дежурные врачи.

Как отметили в региональном Минздраве, основные медучреждения открыты круглосуточно — скорая помощь, травмпункты, отделения неотложной помощи стоматологической поликлиники, стационары, кабинеты компьютерной томографии и лаборатории, выполняющие тесты на COVID-19.

Также стало известно, что в новогодние праздники поликлиники в Московской области изменили часы работы, передаёт телеканал «360» со ссылкой на подмосковный Минздрав.

Детские и взрослые поликлиники 3, 4, 5, 6, 8 января открыты с 08:00 до 20:00, а 9 января — с 08:00 до 15:00. В Рождество, 7 января, выходной.

Служба неотложной помощи с 31 декабря по 9 января доступна с 08:00 до 23:00.

Ранее в Ульяновской области рассказали о режиме работы больниц во время новогодних праздников.