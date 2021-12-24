В Ульяновской области рассказали о режиме работы больниц в новогодние праздники

В Ульяновской области рассказали о режиме работы больниц во время новогодних праздников.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как рассказал и. о. министра здравоохранения региона Александр Гашков, с 31 декабря по 10 января в специальном режиме будут работать приёмные отделения, травмпункты, неотложная и скорая помощь, дежурные службы медицинских организаций и Минздрава, а также неотложная стоматологическая помощь и поликлиники.

В поликлиниках будут работать участковые врачи и врачи узких специальностей. Медработники будут выезжать на вызовы и доставлять лекарственные препараты амбулаторным пациентам.

Кроме того, продолжат работу рентген-кабинеты и лабораторно-диагностическая служба. Можно будет сдать и анализы на COVID-19.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о работе городского транспорта в новогодние праздники.