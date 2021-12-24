В Ульяновской области рассказали о режиме работы больниц в новогодние праздники

Короткая ссылка
В Ульяновской области рассказали о режиме работы больниц во время новогодних праздников.
В Ульяновской области рассказали о режиме работы больниц в новогодние праздники
  • globallookpress.com

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как рассказал и. о. министра здравоохранения региона Александр Гашков, с 31 декабря по 10 января в специальном режиме будут работать приёмные отделения, травмпункты, неотложная и скорая помощь, дежурные службы медицинских организаций и Минздрава, а также неотложная стоматологическая помощь и поликлиники.

В поликлиниках будут работать участковые врачи и врачи узких специальностей. Медработники будут выезжать на вызовы и доставлять лекарственные препараты амбулаторным пациентам.

Кроме того, продолжат работу рентген-кабинеты и лабораторно-диагностическая служба. Можно будет сдать и анализы на COVID-19.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о работе городского транспорта в новогодние праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить