Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с коронавирусом

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RT
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников и врачей за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с коронавирусом
  • AP

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников.

Ещё девять медиков наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и 36 человек — медалью Луки Крымского.

Ранее Путин поручил кабмину в 2022 году продолжить выплаты медикам, работающим с больными COVID-19.

Также правительству поручено установить двойные выплаты за работу в новогодние праздники.

В Московской области выделят 1,7 млрд рублей на реализацию новых мер поддержки медиков в 2022 году.

В частности, медработники Подмосковья смогут получить компенсации при аренде жилья. Дополнительные ежемесячные выплаты также предусмотрены для водителей скорой и неотложной помощи и для операторов линий.

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