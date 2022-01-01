Путин подписал указ о награждении врачей и медработников за борьбу с коронавирусом
- AP
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Орденом Пирогова награждены 18 врачей и медработников.
Ещё девять медиков наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и 36 человек — медалью Луки Крымского.
Ранее Путин поручил кабмину в 2022 году продолжить выплаты медикам, работающим с больными COVID-19.
Также правительству поручено установить двойные выплаты за работу в новогодние праздники.
В Московской области выделят 1,7 млрд рублей на реализацию новых мер поддержки медиков в 2022 году.
В частности, медработники Подмосковья смогут получить компенсации при аренде жилья. Дополнительные ежемесячные выплаты также предусмотрены для водителей скорой и неотложной помощи и для операторов линий.