В Подмосковье выделят 1,7 млрд рублей на новые меры поддержки медиков в 2022 году

В Московской области выделят 1,7 млрд рублей на реализацию новых мер поддержки медиков в 2022 году.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

В рамках совещания с зампредами областного правительства губернатор Андрей Воробьёв ранее заявил, что с 1 января 2022 года в регионе вводят такие меры поддержки медработников, как ежемесячные выплаты и компенсации.

В частности, за аренду съёмного жилья 15 категорий медиков смогут получить компенсацию в размере 20 тыс. рублей в месяц.

Дополнительные ежемесячные выплаты предусмотрены для водителей скорой и неотложной помощи и для операторов линий.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что около 20 тыс. столичных медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги.