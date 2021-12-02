В Подмосковье выделят 1,7 млрд рублей на новые меры поддержки медиков в 2022 году
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
В рамках совещания с зампредами областного правительства губернатор Андрей Воробьёв ранее заявил, что с 1 января 2022 года в регионе вводят такие меры поддержки медработников, как ежемесячные выплаты и компенсации.
В частности, за аренду съёмного жилья 15 категорий медиков смогут получить компенсацию в размере 20 тыс. рублей в месяц.
Дополнительные ежемесячные выплаты предусмотрены для водителей скорой и неотложной помощи и для операторов линий.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что около 20 тыс. столичных медиков, которые работают с пациентами с COVID-19, прошли специализированные психологические тренинги.