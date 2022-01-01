В России за сутки выявили 19 751 случай коронавируса

За сутки в России выявили 19 751 случай инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Накануне стало известно о 20 638 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 519 733 случая COVID-19.

За сутки умерли 847 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 912 пациентов. Общее число летальных исходов — 309 707.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 497 063 пациента. За сутки выздоровели 33 144 человека, накануне — 40 692.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.