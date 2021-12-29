Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным с COVID-19

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Минздрав России обновил методические рекомендации касательно оказания медцинский помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.
Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным с COVID-19
  • Reuters
  • © Daniel Becerril

«Минздрав России опубликовал пятую версию методических рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

При тяжёлой форме заболевания  рекомендуется оксигенотерапия.

Также для лечения беременных, рожениц и родильниц с коронавирусом возможно применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб.

Ранее стало известно, что новый препарат для лечения коронавирусной инфекции «МИР 19» противопоказан беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжёлым течением болезни.

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