Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным с COVID-19
- Reuters
- © Daniel Becerril
«Минздрав России опубликовал пятую версию методических рекомендаций «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19», — цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.
При тяжёлой форме заболевания рекомендуется оксигенотерапия.
Также для лечения беременных, рожениц и родильниц с коронавирусом возможно применение препаратов сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб.
Ранее стало известно, что новый препарат для лечения коронавирусной инфекции «МИР 19» противопоказан беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжёлым течением болезни.