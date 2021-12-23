Препарат для лечения коронавируса «МИР 19» противопоказан беременным и кормящим женщинам

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Новый препарат для лечения коронавирусной инфекции «МИР 19» противопоказан беременным и кормящим женщинам, а также пациентам с тяжёлым течением болезни, следует из инструкции к лекарству.
Препарат для лечения коронавируса «МИР 19» противопоказан беременным и кормящим женщинам
  • РИА Новости

«Противопоказания: пациенты с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, беременность и период грудного вскармливания», — приводит РИА Новости текст инструкции.

Также к противопоказаниям к применению препарата относятся повышенная чувствительность к его компонентам и применение системных глюкокортикостероидов на постоянной основе.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарство от коронавирусной инфекции «МИР 19».

Оно было разработано по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии». 

Скворцова уточнила, что у препарата сладковатый вкус. Вдыхать его нужно раз в четыре-пять часов в течение нескольких дней.

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