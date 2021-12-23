Препарат для лечения коронавируса «МИР 19» противопоказан беременным и кормящим женщинам
- РИА Новости
«Противопоказания: пациенты с тяжёлым течением коронавирусной инфекции, беременность и период грудного вскармливания», — приводит РИА Новости текст инструкции.
Также к противопоказаниям к применению препарата относятся повышенная чувствительность к его компонентам и применение системных глюкокортикостероидов на постоянной основе.
Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарство от коронавирусной инфекции «МИР 19».
Оно было разработано по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии».
Скворцова уточнила, что у препарата сладковатый вкус. Вдыхать его нужно раз в четыре-пять часов в течение нескольких дней.