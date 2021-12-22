Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19»
- РИА Новости
«Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР 19», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
14 декабря Скворцова заявила, что вторая фаза исследования препарата «МИР 19» для лечения COVID-19 завершена.
Также глава ФМБА отметила, что испытала препарат на себе.
По её словам, после контакта с заболевшим нужно подышать лекарством и вирусная нагрузка резко падает.
Скворцова уточнила, что у препарата сладковатый вкус. Вдыхать его нужно раз в четыре-пять часов в течение нескольких дней.