Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19»

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RT
Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции «МИР 19». Он был разработан по поручению руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии». Об этом информирует пресс-служба ФМБА.
Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «МИР 19»
  • РИА Новости

«Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР 19», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости

14 декабря Скворцова заявила, что вторая фаза исследования препарата «МИР 19» для лечения COVID-19 завершена.

Также глава ФМБА отметила, что испытала препарат на себе.

По её словам, после контакта с заболевшим нужно подышать лекарством и вирусная нагрузка резко падает.

Скворцова уточнила, что у препарата сладковатый вкус. Вдыхать его нужно раз в четыре-пять часов в течение нескольких дней.

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