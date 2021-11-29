Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса «МИР 19»
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- РИА Новости
«Да, я пробовала, я всё, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — цитирует Скворцову РИА Новости.
Она пояснила, что применила препарат после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.
По её словам, после контакта с заболевшим нужно подышать препаратом и вирусная нагрузка резко падает.
Скворцова уточнила, что у препарата сладковатый вкус, вдыхать его нужно раз в четыре-пять часов несколько дней.
Ранее Скворцова сообщила, что отчёт по второй фазе исследований препарата от коронавируса «МИР 19» подан в Минздрав.