Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса «МИР 19»

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Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» заявила, что испытала на себе препарат «МИР 19».
Скворцова испытала на себе препарат от коронавируса «МИР 19»
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

«Да, я пробовала, я всё, что разрабатываем, естественно, пробую, как и мои сотрудники», — цитирует Скворцову РИА Новости.

Она пояснила, что применила препарат после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

По её словам, после контакта с заболевшим нужно подышать препаратом и вирусная нагрузка резко падает.

Скворцова уточнила, что у препарата сладковатый вкус, вдыхать его нужно раз в четыре-пять часов несколько дней.

Ранее Скворцова сообщила, что отчёт по второй фазе исследований препарата от коронавируса «МИР 19» подан в Минздрав.

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