Глава ФМБА рассказала о ходе исследований препарата от коронавируса «МИР 19»
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- РИА Новости
По её словам, первая фаза клинических исследований показала хорошую переносимость и безопасность препарата.
«В настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высокодостоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. И в настоящее проходит процедура регистрации препарата», — приводит РИА Новости её слова на общем собрании Российской академии наук.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал главным «достижением» пандемии коронавируса изменение парадигмы научно-технологического развития в мире.