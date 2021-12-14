Глава ФМБА рассказала о ходе исследований препарата от коронавируса «МИР 19»

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что вторая фаза исследования препарата для лечения коронавируса «МИР 19» завершена, в настоящее время ожидается регистрация лекарства.

По её словам, первая фаза клинических исследований показала хорошую переносимость и безопасность препарата.

«В настоящее время завершена вторая фаза, которая продемонстрировала высокодостоверное преимущество этого препарата по сравнению со стандартной терапией. И в настоящее проходит процедура регистрации препарата», — приводит РИА Новости её слова на общем собрании Российской академии наук.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал главным «достижением» пандемии коронавируса изменение парадигмы научно-технологического развития в мире.