Мурашко отметил галопирующий из-за пандемии рост технологий, меняющих медицину

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что пандемия коронавируса навсегда изменила мир.
Мурашко отметил галопирующий из-за пандемии рост технологий, меняющих медицину
  • globallookpress.com

«Главное её (пандемии коронавируса. — RT) «достижение» — это изменение парадигмы научно-технологического развития. Сегодня мы видим галопирующий рост технологий, которые меняют систему здравоохранения и меняют мир», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он напомнил, что в России зарегистрировано 12 медицинских изделий с использованием искусственного интеллекта, которые позволяют быстрее принимать врачебные решения.

Ранее ФАН сообщал, что сервисы на основе искусственного интеллекта помогли столичным врачам обработать более 1 млн исследований для диагностики COVID-19 за полтора года.

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