ИИ помог столичным врачам обработать более 1 млн исследований для диагностики COVID-19

Сервисы на основе искусственного интеллекта помогли столичным врачам обработать более 1 млн исследований для диагностики COVID-19 за полтора года.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Столичное здравоохранение оказалось подготовленным к повышенной нагрузке в условиях роста заболеваемости. В этом особенно помогло использование инновационных технологий в области компьютерного зрения, которые упрощают работу врачам при описании большого количества снимков», — заявила заместитель директора по медицинской части центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, врач-рентгенолог Наталья Ледихова.

По её словам, цифровизация всего процесса диагностики заметно повлияла на время проведения исследования — весь процесс от отправки КТ-снимка в сервис до получения подробного заключения в экстренных случаях может занимать пять минут, а в среднем он составляет 6,5 минуты.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.